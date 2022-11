"Il desiderio di essere inutile" di Hugo Pratt: tredici vite tra poesia e fantasia

Raccontare la vita, anzi le tante vite di Hugo Pratt, il maestro del disegno che ha fatto viaggiare e sognare generazioni di appassionati.

Il volto del "padre" di Corto Maltese, il marinaio romantico più famoso del fumetto d'autore, prende forma in un libro attraverso i colloqui con il suo biografo più importante. "Hugo Pratt. Il desiderio di essere inutile, le 13 vite nelle interviste a Dominique Petitfaux" (Cong Edizioni) è un viaggio che si sviluppa in sette capitoli cronologici: l'infanzia, l'adolescenza in Africa, la "folle giovinezza" a Venezia, il trasferimento e il lavoro in Argentina, il rientro in Italia, il successo mondiale con Corto Maltese, l'ultimo indirizzo in Svizzera. A comporre il profilo del grande artista sono sette porte tematiche: il viaggio, la cultura, il mondo magico ed esoterico, il mito, le donne, eroi e guerrieri, e, appunto, il piacere di essere "inutile". Il volume aggiorna con fotografie inedite, disegni e acquarelli l'edizione uscita nel 1996 esaurita ormai da anni.