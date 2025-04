Hugo Pratt a Siena, un viaggio tra le "Geografie immaginarie"

L'ispirazione letteraria presa da libri come "L'Isola del tesoro" di Robert Louis Stevenson, una delle sue avventure preferite, adattata in un memorabile racconto a fumetti, senza dimenticare l'universo poetico di Rimbaud e Kipling, i cui versi Pratt inserisce fra i dialoghi dei suoi fumetti, ma anche Rilke, Shelley, Coleridge, London presenti in tante sue storie. Fino ad arrivare a "L'Odissea" che per Pratt è il romanzo d'avventura per eccellenza: "Tutti gli avventurieri sono in qualche modo figli di Omero".