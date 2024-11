In libreria "Lagunalabirinto" di Pietro Nicolaucich: due racconti ispirati a Venezia, Hugo Pratt e altre eternità

Detective Rasputin: l'ormai vecchio e disincantato compagno di avventure di Corto Maltese deve risolvere un crimine impossibile commesso sul suo lussuoso battello. Si affiderà all’intuito e al delirio nostalgico per decifrare un mistero che comincia come il più classico dei gialli deduttivi, ma che lo condurrà in una realtà che credeva possibile soltanto nei fumetti.