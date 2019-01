Inghilterra, papà costruisce in salotto la replica di un Boeing 737

Era iniziato come un semplice passatempo, ma dopo essere stato licenziato, l'inglese David Naylor ha deciso di investire tempo e denaro in un simulatore che riproduce in ogni dettaglio la cabina di pilotaggio di un Boeing 737. David non aveva grandi conoscenze di elettronica e ingegneristica, ma con tanta pazienza e un intenso studio è riuscito ad assemblare tutto da solo pezzo dopo pezzo, trovando l'oggettistica su Internet e in negozi specializzati e risparmiando una cifra da non credere. Sembrerebbe, infatti, che il valore del simulatore - costruito nel soggiorno della sua abitazione - raggiunga i 114mila dollari, ma David ne ha spesi 'solamente' 17mila. Il programma utilizzato dal 41enne permette di viaggiare e spostarsi tra circa 200 aeroporti internazionali scegliendo tra varie condizioni climatiche.