Cina, il Festival della neve e del ghiaccio che incanta il mondo

A Heilongjiang nel nord della Cina si tiene ogni anno il Festival Internazionale di Scultura di Ghiaccio e Neve di Harbin. La manifestazione si estende per 600mila metri quadrati lungo cui vengono costruiti interi edifici a grandezza naturale con dei blocchi di ghiaccio che vengono estratti dal vicino fiume il Songhua.



Le maestose figure vengono illuminate da continui giochi di luce che di notte creano un’atmosfera magica che incanta i tanti visitatori. Durante il festival si svolge anche una competizione tra dodici scultori che devono realizzare delle opere uniche con l’ausilio di scalpello e guanti. Solo quest’anno per il festival solo stati utilizzati più di 110mila metri cubi di ghiaccio e 120mila metri cubi di neve: un quantitativo esorbitante che ha impiegato i tanti addetti ai lavori per giorni interi.



Il primo festival risale al 1985, quando le sculture venivano illuminate da centinaia di candele: ad oggi questo evento è considerato uno delle manifestazioni più belle al mondo.