Dieci luoghi bellissimi che con la neve diventano magici

TALLIN – ESTONIA - Nei lunghi mesi dell'inverno dell'Europa del Nord la città è spesso coperta dalla neve. Le fortificazioni e i tetti degli edifici medievali si coprono di bianco e il panorama si trasforma in uno scenario delle fiabe.



AMSTERDAM – PAESI BASSI – E’ una delle capitali europee più vivaci e più amate dai viaggiatori. Quando fa molto freddo la città si veste di una livrea ancora più incantevole, specie se le temperature sono abbastanza rigide da gelare l’acqua dei canali: pattinare sulla superficie è un’esperienza da non perdere.



PRAGA – REPUBBLICA CECA - Ponte Carlo è uno dei simboli di questa splendida città. Quando la città si copre di neve, questo storico ponte in pietra sulla Moldava si veste di un fascino gelido e spettacolare. Spesso è spazzato da venti gelidi, per cui è opportuno affrontare i 515 metri della sua lunghezza con abiti caldi e, magari, trovare rifugio alla fine della passeggiata in uno degli accoglienti locali del pittoresco quartiere di Malá Strana.



CASTELLO DI NEUSCHWANSTEIN – BAVIERA - GERMANIA - E’ uno dei castelli più famosi e più romantici del pianeta, che si dice sia stato “copiato” da Walt Disney per disegnare la dimora della Bella Addormentata nel Bosco. Durante i mesi invernali, quando si copre di neve, sembra davvero uscio da una fiaba.



ALPE DI MERA – VALSESIA – ITALIA – Tanta neve, il cielo azzurro e una chiesetta solitaria che fa bella mostra di sé tra gli alberi. Una cartolina perfetta dei panorami alpini: qui siamo in Valsesia, ai piedi del Monte Rosa.



ATLANTE – MAROCCO – La neve può cadere anche in Africa, se si sale abbastanza di quota. L’Atlante, in Marocco, non è nuovo a paesaggi innevati, quando si arriva a oltre tremila metri di quota. Negli ultimi tempi, però, la neve è scesa anche a quote più basse e questo fenomeno è stato interpretato come un segno del riscaldamento globale.



PARCO DI YELLOWSTONE - WYOMING - STATI UNITI – Non è solo il parco celebre perché ospita il simpatico orso Yoghi dei cartoon: è anche uno dei più grandi ecosistemi naturali della terra. Il suo nome significa “pietra gialla” e probabilmente deriva dalla presenza di zolfo nel terreno e dai fenomeni vulcanici che si verificano qui. I geyser e le sorgenti termali caldissime di cui è ricco non si raffreddano durante l'inverno, ma creano sorprendenti contrasti con la neve e il ghiaccio.



CHICAGO – STATI UNITI - E' la città più importante dell'Illinois, nel Midwest americano, e sorge lungo le rive del lago Michigan. qui gli inverni sono gelidi e non è infrequente che le acque del lago gelino. E'sicuramente un po' scomodo, ma il panorama è incantevole.



BANFF NATIONAL PARK - CANADA – Anche qui l’inverno la fa da padrone. Il parco si trova 120 km ad ovest di Calgary, nell'Alberta, nelle Montagne Rocciose Canadesi. Il paesaggio è tipicamente alpino, con ghiacciai, laghi mozzafiato e foreste di conifere.



HARBIN - CINA - Ogni anno, tra gennaio e febbraio questa città della Cina settentrionale ospita un grande festival di sculture di ghiaccio, molto amato dai viaggiatori di tutto il mondo. La città per l’occasione si trasforma in un vero scenario glaciale, in cui le sculture di neve e ghiaccio, spesso di dimensioni imponenti, sono illuminate da speciali luci al led per ammirarle anche di notte.