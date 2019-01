Inghilterra, kitesurfer esegue un salto di 200 metri fino al mare aperto

Olly Bridge è un ventunenne kitersurfer di professione, che nel tempo libero lavora nel negozio di famiglia dedicato proprio al kitesurfing. Da diversi mesi voleva mettersi alla prova con un'impresa non da poco: superare in salto una lingua di terra di 200 metri per poi planare in mare aperto. Le condizioni dovevano essere ottimali, soprattutto considerando la marea, ma la pazienza di Olly è stata premiata e il ragazzo è riuscito nel proprio obiettivo, filmandosi durante l'impresa e condividendo il video sui social, dove ha raccolto migliaia di visualizzazioni.