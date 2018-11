Base jumping in Usa, un motociclista effettua il salto più alto del mondo

Il motociclista Bradley O'Neil non è estraneo agli sport estremi ma avvicinandosi al base jumping ha voluto mettersi alla prova, seguendo una variante forse ancora più pericolosa del normale. Se questa disciplina è già di per sé molto rischiosa poiché prevede di lanciarsi da punti molto elevati atterrando poi per mezzo di un paracadute, Bradley ha deciso di salire in sella alla sua fidata moto e tuffarsi da un dirupo dopo averlo raggiunto a tutta velocità. Il gesto gli è valso il record mondiale per il salto più alto sfruttando, appunto, una motocicletta.