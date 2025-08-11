Il ghosting si è evoluto e ora è diventato "submarining", come difendersi da chi appare e scompare

Il submarining è un comportamento tossico, che non tiene presente i sentimenti altrui e che nasconde sotto sotto un sostanziale disinteresse da parte di chi lo pratica. Viene in mente il Rhett Butler, interpretato da Clark Gable in Via col vento (1939), quando alla domanda di Rossella ("Se te ne vai che sarà di me? Che farò?") rispondeva "Francamente me ne infischio". Ecco, non era certo un esempio da seguire ma quantomeno aveva il merito di essere sincero. Non avremmo mai (si spera) un sequel ambientato ai giorni nostri dove un Rhett riappare e scrive su Instagram a Rossellinao'hara69: "Com'è? Sei tornata a Tara?". C'era poesia anche nel salutarsi per sempre e non a caso si parla sempre più spesso di recuperare quello che potremmo chiamare un "bon ton dell'addio". In un mondo dove l'amore è sempre più "liquido" esporre con granitica chiarezza cosa si sente da entrambe le parti può essere rivoluzionario. Un rapporto ha il sacrosanto diritto di inabissarsi, quando non può più nulla da dare, ma che almeno ci si prenda la responsabilità di aver trascinato volutamente il transatlantico contro l'iceberg. Perché non c'è niente di male a "infischiarsene" in certi casi, basta dirlo "francamente".