Il caffè espresso italiano patrimonio dell'Umanità: parte la sottoscrizione per la candidatura Unesco

Il giorno non è stato scelto a caso.

Il 26 marzo, nella Giornata nazionale del "Rito del caffè espresso italiano" , parte, infatti, la sottoscrizione pubblica per sostenere la candidatura del caffè a patrimonio immateriale dell'Umanità dell'Unesco . Un momento di sintesi per l'Italia celebrato al ministero delle Politiche agricole, dove è stato presentato il dossier de "Il caffè espresso italiano tra cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da Venezia a Napoli", sul quale si pronuncerà la Commissione nazionale Italiana per l'Unesco il prossimo 29 marzo. Le 11 comunità emblematiche del caffè , Torino, Milano, Venezia, Trieste, Bologna, Roma, Napoli, Lecce, Pescara, Palermo e Modica, hanno sottoscritto la Carta dei Valori del Rito dell'Espresso italiano , che elenca i valori degni di essere condivisi con l'intera umanità.