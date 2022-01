Scoppia in Italia il "caro-colazione", il caffè vola verso quota un euro e cinquanta

-afp

Scoppia in Italia il "caro-colazione". Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetti nei bar. L'associazione segnala che le quotazioni del caffè sono cresciute dell'81% nel 2021, quelle del latte del 60%, quelle di zucchero e cacao del 30%. Maggiori costi in capo agli esercenti che, inevitabilmente, vengono scaricati sui consumatori finali.