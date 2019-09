Gb, 37enne ottiene il primato per il giro del mondo in girocottero

Un nuovo primato per "Captain Ketch", come è più spesso conosciuto James Ketchell, avventueriero e ambasciatore dello scoutismo. Il 37enne britannico ha già dato prova del suo coraggio cimentandosi in diverse imprese come l'attraversamento dell'Atlantico in barca a remi, la scalata dell'Everest, il giro del mondo in bicicletta e persino un tentato attraversamento del Pacifico sempre in barca a remi.



Questa volta, James ha conquistato un'altra incredibile impresa: girare il mondo in girocottero, un particolare aeromobile con propulsore a elica, che si sostiene in aria proprio grazie a una grossa elica orizzontale. La sfida è iniziata a marzo e si è conclusa dopo più di 175 giorni e 24mila miglia nautiche percorse.



"Ancora non ho realizzato di averlo fatto", è stata la dichiarazione di James. "Sicuramente la consapevolezza arriverà col tempo. Per adesso posso solo dire che è stata un'esperienza magica".