Usa, il prototipo Starhopper di SpaceX conclude con successo i test di volo

Starhopper, nuovo prototipo costruito da SpaceX, ha completato pochi giorni fa l'ultimo test di volo superandolo con successo. In un video girato a Boca Chica, in Texas, lo si può vedere sollevarsi a centocinquanta metri per poi ridiscendere a terra. Il volo, della durata di un minuto, prevedeva anche uno spostamento laterale su una pista di atterraggio a breve distanza. Starhopper è il precursore della nave spaziale Starship, destinata a viaggiare su Marte secondo quanto scritto in un tweet dal fondatore di SpaceX Elon Musk.