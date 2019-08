Tesla, la macchina spaziale compie il primo giro intorno al Sole

E' l'automobile più veloce dell'universo e ha compiuto il primo giro intorno al Sole. Si tratta della Tesla Roadster , la macchina lanciata nello spazio nel febbraio del 2018 da Elon Musk insieme a Falcon Heavy, il razzo riutilizzabile progettato per trasportare uomini nello spazio. Viaggiando a 121mila chilometri orari, la vettura in 550 giorni ha percorso un miliardo e 231 milioni di chilometri , pari a trentatrè volte la somma di ogni strada del nostro pianeta.

L'automobile è stata progettata per restare nello spazio milioni di anni. E' stata riempita con svariati oggetti della cultura pop, in vista di un eventuale incontro con un'altra specie intelligente. Il manichino vestito con una tuta spaziale alla guida della vettura ha sul cruscotto una copia cartacea della Guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams, nel portabagagli una digitale della Trilogia della Fondazione di Asimov e un messaggio inciso tra i circuiti del veicolo: “Made on Earth by humans”, prodotta sulla Terra da esseri umani. Nello stereo ha suonato Space Oddity di David Bowie in loop fino a quando si è scaricata la batteria dell'auto.