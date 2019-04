Tesla, l'annuncio di Musk: "Vetture completamente autonome il prossimo anno"

"In un anno da oggi avremo più di un milione di auto interamente autonome". Lo afferma il Ceo, Elon Musk, alzando il velo su un nuovo microchip sul quale Tesla scommette per le auto senza guidatore, con neanche un essere umano pronto a intervenire in caso di emergenza. L'annuncio è l'occasione per Musk per bocciare la tecnologia radar Lidar, quella usata dalle rivali nello sviluppo delle auto autonome.