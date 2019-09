Gb, 37enne americana sconfigge il cancro e attraversa la Manica per 4 volte di fila

Record mondiale per la 37enne americana Sarah Thomas che ha attraversato a nuoto il Canale della Manica per 4 volte senza sosta. La donna, che ha completato la terapia contro il cancro al seno solo un anno fa, ha iniziato la sua traversata alle prime ore di domenica 15 settembre, e ha concluso la lunga nuotata dopo più di 54 ore.



Sarah ha dovuto resistere anche contro l'alta marea, ma nulla è riuscita a fermarla. Solo quattro nuotatori avevano già attraversato la manica per 3 volte consecutive, ma nessuno era riuscito a completare la quarta tappa "E' stato un trionfo - ha dichiarato Kevin Murphy, l'osservatore ufficiale della sfida - Sarah ha testato i limiti della resistenza. Siamo molto emozionati”.