Circumnaviga a nuoto la Gran Bretagna in 157 giorni Instagram 1 di 10 Instagram 2 di 10 Instagram 3 di 10 Instagram 4 di 10 Instagram 5 di 10 Instagram 6 di 10 Instagram 7 di 10 Instagram 8 di 10 Instagram 9 di 10 Instagram 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Per 23 settimane Ross ha nuotato circa 12 ore al giorno. Accompagnato da tre amici su un catamarano dove andava a mangiare e dormire seguendo, però, delle regole molto rigide pena la revoca del record. Ha dovuto consumare tra le 10mila e 15mila calorie al giorno, per questo è aumentato di peso. Un'impresa estrema quella di Ross, ma non la prima. L'uomo infatti era già entrato nel Guinness dei primati per aver nuotato per 74 giorni consecutivi durante una gara di nuoto. Una volta, addirittura, ha corso una maratona trascinandosi una Mini legata a lui con una fune, e nuotato nei Caraibi per 100 chilometri con un fardello di 50 chili in sole 32 ore.



Laureato alla Loughborough University, ha rischiato più volte il peggio nel corso della sua sfida. Nel Golfo di Corryvreckan, in Scozia, in un punto pieno di vortici e correnti, una medusa gigante si è attaccata al volto di Ross che, per mezz'ora, non ha potuto fare nulla. "Ero appena entrato in un vortice e non potevo fermarmi, né togliermela di dosso", ha detto l’uomo raccontando la vicenda. Ma se il mare è pieno di insidie è anche ricco di meravigliose sorprese. Mentre Edgley si trovava nel golfo di Bristol, una balenottera femmina gli si è avvicinata e ha nuotato al suo fianco per quasi dieci chilometri.



Giunto sulla spiaggia accanto al porto di Margate, sulla punta sud-est della Gran Bretagna, Ross è stato accolto dai presenti come un eroe. "Pensavo di arrivare in spiaggia e fare come Baywatch - ha dichiarato ai presenti - invece appena ho visto la spaggia quasi stavo soffocando, ho cominciato a piangere e ho dovuto mettere gli occhialini". Appena toccata la terra ferma, Ross ha detto di essere ingrassato, ma dopo 157 giorni in acqua non ha avuto dubbi e, nonostante i chili di troppo, si è subito concesso una pizza.