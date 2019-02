Francia, ecco Zora: il robot che intratterrà i pazienti negli ospizi

Zora è un automa di piccole dimensioni ma dalle grandi funzionalità, progettato per supportare gli ospiti delle case di riposo gestite dal gruppo Maison de Famille: seppur privo di una vera e propria intelligenza artificiale, è stato dotato di un software che gli permette di svolgere diverse attività preregistrate pensate su misura per gli anziani. Dalla ginnastica alla lettura, fino a un verso e proprio supporto verso chi ha forti disabilità cognitive, Zora andrà ad affiancare il costante lavoro dei caregiver diventando un compagno a tutti gli effetti per i pazienti.



Maison de Famille ha annunciato di volerlo portare in ciascuno dei suoi sedici stabilimenti presenti in Francia e la direttrice generale, Delphine Mainguy, ha evidenziato quanto sia fondamentale il supporto di Zora. Alcune persone sono spesso più propense a interagire con lui anziché con i caregiver, permettendo così al personale di intervenire ugualmente con tempestività su qualunque difficoltà possano presentare.