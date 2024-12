Calendari del mondo: oltre il sistema gregoriano

Il Capodanno cinese, noto anche come Capodanno lunare o Festa di Primavera, è la festività tradizionale più importante del calendario cinese. La data non è fissa, ma cade sempre tra il 21 gennaio e il 20 febbraio. È paragonabile alle festività natalizie dei paesi occidentali, questo è il momento dell'anno in cui le famiglie si riuniscono per il tradizionale "cenone". La Festa di Primavera è celebrata anche in molti altri Paesi asiatici come la Malesia, Singapore, le Filippine, il Vietnam. Tra le altre festività cinesi troviamo la Festa delle Lanterne che segna la fine dei festeggiamenti per il Capodanno Cinese. Anche questa festività non ha una data fissa, ma cade due settimane dopo il Capodanno cinese. Un'altra importante festività asiatica è la Festa delle Bacche di Drago che si celebra tra fine maggio e inizio giugno del calendario gregoriano. La festa delle Barche Drago nasce per commemorare la morte del poeta e patriota cinese Qu Yuan. Nel 278 a.C., dopo la conquista della capitale dello stato di Chu da parte dello spietato esercito Qin, Qu Yuan si tolse la vita gettandosi nel fiume Miluo, nell'attuale provincia dello Hunan. Secondo la leggenda, saputo del gesto disperato del poeta la popolazione locale accorse al fiume per cercare di salvarlo. Non riuscendo nell'impresa, per evitare che il suo corpo fosse mangiato dai pesci la gente cominciò a gettare in acqua gli zongzi, impasti di riso glutinoso ripieni e avvolti in foglie di bambù che ancora oggi vengono mangiati durante la Festa.