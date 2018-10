Con Halloween alle porte, alcuni acquari in Australia e Nuova Zelanda hanno partecipato alla #SeaLifeHalloweenChallenge, la sfida che prevede di intagliare e decorare delle zucche sott'acqua, coinvolgendo così i vari animali dei centri. Per l'iniziativa - già andata in scena un anno fa - gli addetti ai lavori hanno scatenato tutta la loro arte e la loro fantasia, come dimostrano i video pubblicati sui social dai diversi acquari. Basti pensare, per esempio, al Sea Life Melbourne Aquarium che ha poi dato la zucca in pasto a un coccodrillo ospite della struttura.