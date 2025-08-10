Anna Wintour cerca un assistente, stavolta per davvero. E la paga non è nemmeno male

Va detto che per chi pescherà il "biglietto d'oro" (per dirla alla Roald Dahl) ci saranno anche altri benefit, oltre all'esperienza unica di stare a stretto contatto con una icona che ha cambiato l'editoria e la moda in generale. Intanto si parla di un posto di lavoro non banale, anche in termini di location: si dovrà infatti darsi da fare nel quartier generale di Condé Nast al World Trade Center di New York, fianco a fianco con colei che oggi ricopre il ruolo di Global Editorial Director di tutti i Vogue, ma anche in quello di Chief Content Officer di tutta Condé Nast. Insomma un incarico di responsabilità ma comunque ben retribuito, addirittura fino a 125mila dollari. Va solo trovato il coraggio e la sfrontatezza di pensare di poter riuscire lì dove hanno fallito sia Lauren Weisberger che il suo alter-ego sullo schermo Andrea Sachs. Intanto anche il cinema si adegua e, mentre la Wintour cerca la sua assistente, Hollywood sta già pensando al sequel de Il diavolo veste Prada (in lavorazione proprio in questi giorni).