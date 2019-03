Andare due volte sulla Luna e tornare indietro: taxi raggiunge 1 milione di miglia

Nel 2001 aveva acquistato un nuovo taxi da un rivenditore di Birmingham, convinto che per il suo operato non sarebbe durato più di 4 o 5 anni. Quasi due decenni dopo, il 57enne Albert Smith continua a girare per le vie di Edimburgo con lo stesso veicolo di allora e ha recentemente superato la soglia di un milione di miglia.



È come se l'automobile sia andata e tornata dalla Terra alla Luna per ben due volte, mantenendo parecchi dei suoi pezzi originali: Albert ha infatti confermato di essersi preso molta cura del suo taxi, non dovendo mai ricorrere al cambio del motore Nissan.



Ma nonostante il nuovo record stabilito dal veicolo - che ha trasportato anche personaggi famosi come il comico scozzese Billy Connolly o l'attore statunitense Robert Vaughn - per Albert è giunto il momento di cambiarlo con un modello più ecologico.