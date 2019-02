Un ex militare ha perso tre arti in un'esplosione in Afghanistan, oggi ha trovato un nuovo scopo nella vita - lavorare in una fabbrica per veterani. Il coraggioso Gary Jamieson, 38 anni, ha perso entrambe le gambe sopra il ginocchio e il braccio sinistro all'altezza del gomito nel 2010, mentre era con il 1st Battalion Scots Guards. Gary ha pensato che sarebbe morto a causa delle lesioni provocate dall'esplosione dell'ordigno, ma una volta dimesso non ha lasciato che la sua disabilità lo abbattesse e si è aggiudicato un lavoro in una fabbrica scozzese.