Cina, appassionato di aviazione crea un aereo a grandezza naturale

Zhu Yue ha sempre sognato di avere un aereo tutto per sé e quel desiderio d'infanzia è infine diventato realtà, quando nel 2016 assieme ad alcuni amici ha iniziato la costruzione del suo personale modello a grandezza naturale. Si tratta di un Airbus A320 chiamato, appunto, "Dream", ha richiesto tre anni per essere completato impiegando 80 tonnellate d'acciaio e investendo circa 350mila euro.



Sebbene non sia adibito al volo, l'aereo è stato comunque dotato di una cabina di pilotaggio con apprecchiature perfettamente funzionanti: un'opera talmente minusione che Zhu ha deciso di aprirla al pubblico, attirando ogni giorno migliaia di visitatori che non perdono l'occasione di farsi immortalare sull'"aereo dei sogni".