6 febbraio 1952, inizia il regno di Elisabetta II: gli scandali che ha dovuto affrontare la famiglia reale

Era il 6 febbraio 1952 quando iniziò il regno di Elisabetta II. Al momento della successione The Queen si trovava fuori dal Regno Unito insieme al marito. La coppia si trovava in Kenya per una visita ufficiale quando il Re morì: fu Filippo a dare la notizia ad Elisabetta. In quel momento lei divenne regina: sarà poi incoronata in diretta televisiva il 2 giugno 1953. Durante il suo lungo regno, dovette far fronte non solo a molte crisi internazionali, ma anche a tanti scandali familiari.

Il primo avvenne proprio durante i preparativi per la sua incoronazione: la sorella Margaret chiese il permesso di sposare Peter Townsend, un uomo divorziato, più grande di lei di 16 anni e con già due figli. Tale unione non fu approvata dalla Chiesa anglicana, di cui la Regina è a capo, e malgrado la principessa cercò in tutti i modi di convincere Elisabetta, lei non poté accettare. Margaret ne soffrì molto.

Un'altra dura prova fu la morte di Lady D: l’amata principessa del popolo morì tragicamente il 31 agosto 1997. La famiglia, inizialmente, volle dei funerali privati, ma la stampa attaccò duramente la Regina, rea di sembrare insensibile alla morte della ex nuora. Gli attacchi divennero così incessanti che Elisabetta II dovette cedere: al palazzo reale fu issata la bandiera a mezz’asta e fu organizzato un corteo per rendere omaggio al feretro della principessa. Più di tre milioni di persone si riversarono per le strade di Londra.

Nel 2005, il principe Harry fu fotografato durante una festa mentre indossava un vestito da nazista con tanto si svastica. La foto fece subito il giro di tutto il regno scatenando molte polemiche. Le critiche al figlio minore di Carlo e Diana divennero così feroci da costringere la regina Elisabetta a prendere provvedimenti. Harry fu obbligato a chiedere scusa pubblicamente.

Cinque anni dopo, nel 2010 fu Sarah Ferguson a dare il via a un nuovo scandalo. La donna, divorziata dal principe Andrea, aveva accettato dei soldi da un giornalista che voleva entrare a far parte della cerchia della famiglia reale. Una volta scoperta Fergie The Red fu considerata da Elisabetta II “persona non gradita” a Corte e quindi bandita.

L’ultimo scandalo che ha scosso la famiglia reale è stato la #Megxit. L’8 gennaio 2020 il principe Harry e la sua neo moglie Meghan Markle annunciano di voler fare un passo indietro come membri senior della famiglia reale. Una notizia che prese tutto il Regno di sorpresa, compresa la Regina a cui non era stato comunicato in anticipo. A malincuore Elisabetta II ha dovuto cedere: Harry e Meghan non potranno più usare il titolo di “Altezze reali” e ora hanno iniziato una nuova vita in Canada.