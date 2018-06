Judit Romero, giovane paraguayana neolaureata in Scienze dell'Educazione, ha voluto fare una tenera sorpresa a suo padre. Non appena terminata la discussione della tesi, infatti, ha deciso di raggiungerlo nel cantiere in cui lavora per consegnargli una copia del suo elaborato e ringraziarlo per averla aiutata a portare a termine gli studi. "Questo traguardo è anche merito tuo, di mamma e di tutta la famiglia - dice la ragazza con la voce tremante e le lacrime agli occhi, porgendo al genitore la tesi - è grazie a te e al tuo duro lavoro se ho potuto studiare e laurearmi". Un momento davvero commovente, che non poteva concludersi se non con un lungo abbraccio.