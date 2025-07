Soldini80. La sneaker di qualità Made in Tuscany

Nel 1944 i soldati tedeschi requisirono a mio nonno Gustavo Soldini una macchina per cucire le scarpe, appartenente alla nostra famiglia, scambiandola per un’arma da guerra. Lui però riuscì a riscattarla e, da quel momento, ebbe inizio l’avventura: nel 1945, con quella stessa macchina, avviò la produzione di calzature in un laboratorio in casa, insieme ai fratelli Giuseppe ed Ermenegildo, per poi spostarsi in una piccola bottega. Fu così che prese vita il Calzaturificio Fratelli Soldini, in provincia di Arezzo, nel borgo di Capolona, cuore dell’azienda anche ai nostri giorni. Nel 1956, infatti, mio nonno Gustavo comprò un terreno, dove sorge ancora oggi l’attuale stabilimento. In quel momento la fabbrica rappresentava la speranza di una nuova vita per il paese e infatti tutta la cittadina si sviluppò intorno ad essa. Successivamente, fu aperta una seconda fabbrica ad Anghiari, che però nel 1994 venne distrutta da un incendio, causato da un corto circuito, questo mise a rischio l’intera impresa. Tuttavia, proprio quest’anno, il 3 luglio, abbiamo potuto festeggiare con soddisfazione, nella nostra prima sede, gli 80 anni di attività. È stata una giornata di festa, memoria, orgoglio collettivo, alla quale hanno preso parte autorità e imprenditori: il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, Luca Cordero di Montezemolo, Ferragamo, Auricchio, Snaidero e Beretta, Zegna e Marenzi. Siamo molto emozionati e fieri del traguardo raggiunto. Nonostante i momenti difficili, infatti, la forza del gruppo, la passione per il mestiere e il legame con le origini, ci hanno sempre tenuti uniti e sostenuti lungo il nostro cammino.