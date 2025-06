Roberta Vitanza Gioielli Custodi. Gioielli artigianali che custodiscono emozioni preziose

Sono nata in Sicilia, a Messina, città che – per motivi di studio e di lavoro – ho lasciato presto per trasferirmi a Roma, dove mi sono laureata in storia dell’arte e specializzata in didattica museale e storia della grafica italiana in età moderna. Ho lavorato nel settore della ricerca storico-artistica, dell'antiquariato e del gioiello d’epoca. È stato allora che ho compreso il mio desiderio di diventare, a mio modo, parte attiva dei processi creativi oggetto dei miei studi, ascoltando finalmente il richiamo del grande amore per i gioielli che mi ha accompagnata fin da piccola, insieme alla passione per il disegno. Ho capito che progettare gioielli sarebbe stata la forma espressiva più adatta, autentica, personale e terapeutica con cui poter intervenire sulla realtà, plasmandola con la bellezza, anche quando quella stessa realtà mi deludeva. Ho iniziato a seguire, a Roma, alcuni corsi di oreficeria e manipolazione di metalli non preziosi e a realizzare a mano i primi bijoux, molto diversi dai miei gioielli attuali. Sognavo di diventare un’artigiana orafa, ma l’acuirsi di un problema alle mani non me lo ha consentito. Pur di non abbandonare la strada che sentivo mia, ho iniziato a ricercare metodi alternativi per disegnare i miei gioielli e ho scoperto il mondo dei software 3D; alla fine del 2015 mi sono trasferita a Milano per specializzarmi in Design del Gioiello al Politecnico, affinare le mie conoscenze nel settore della modellazione 3D e frequentare ulteriori corsi di formazione alla Scuola Orafa Ambrosiana. Da allora ho lavorato come designer 3D di gioielli e product developer per alcuni marchi e operatori italiani di settore.