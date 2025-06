Elena Donati. Gioielli di lusso Made in Italy unici e contemporanei

Sono una designer di gioielli e un’orafa alle prime armi. Sono nata a Roma. Dopo aver conseguito una laurea in Economia e commercio presso l’Università La Sapienza, ho lavorato nell’azienda di famiglia nel settore immobiliare e delle costruzioni, esperienza dalla quale ho tratto un forte senso pratico. Ho poi saputo unire questa concretezza alla mia grande passione per la bellezza e le arti. Nel 2005 mi sono trasferita a Londra, dove ho vissuto per quindici anni, immergendomi nella vivace scena artistica, nei contesti multiculturali e nelle continue ispirazioni della città. Desiderosa di unire e bilanciare le due realtà che mi appartenevano, il pragmatismo del settore immobiliare e la mia vocazione artistica, ho ottenuto un diploma in Interior Design presso la KLC School of Design. La mia passione per le forme, i materiali e i colori si è ben presto trasformata nel desiderio di creare oggetti fatti a mano. Ho così deciso di studiare oreficeria presso la K2 Academy of Contemporary Jewellery. Nel 2020 sono tornata in Italia, a Milano, dove ho iniziato a lavorare alla mia prima produzione, collaborando fianco a fianco con orafi locali che hanno dato concretezza alla mia visione.