Benedetta Boroli. Il brand di calzature luxury che coniuga heritage, comfort e innovazione

Novità assoluta di stagione è The Body Bag, con la quale Benedetta Boroli compie un nuovo passo deciso lungo il proprio percorso creativo, presentando la sua personale idea di borsa: multifunzionale, innovativa e dinamica. Un accessorio must-have che esprime la sintesi tra corpo e personalità, cucito addosso all’essenza di chi lo indossa, interpretandone esigenze e carattere. Realizzata in morbida nappa di altissima qualità e arricchita da interni in rete tecnica, declinata in tre varianti colore intramontabili – marrone moka, nero e cammello –, la borsa, minimale e ricercata al tempo stesso, si distingue per la personalità decisa e il carattere trasformista. The Body Bag è composta da cinque elementi – una tracolla regolabile, una cintura, una pochette S, una pochette M e un pocket charm –, utilizzabili singolarmente o in combinazione con gli altri, in base alle esigenze della giornata.