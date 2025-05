Daniele Fiesoli. Maglieria Made in Italy autentica, innovativa e sostenibile

La parte LAB della nostra collezione uomo, come si intuisce dalla denominazione, è la parte di ricerca più emozionale. Io la considero come la mia valigia: ogni stagione partiamo per un viaggio fisico o spirituale, e da quel viaggio torniamo con la valigia piena di suggestioni, colori, profumi, che trasformiamo in collezioni. Questa stagione ci siamo ispirati ai giardini di Bali. La giungla scura e la fresca rugiada, creata dalle cascate perenni, avvolgono i terrazzamenti di riso, creando immagini oniriche da acquerello ed esaltando l’equilibrio tra umanità e natura. L’inebriante profumo dei frangipane si spinge fino alle nere spiagge con la sua dolce fragranza. Questa visione sensoriale è alla base della collezione primavera-estate LAB 2025. I colori scuri, come il verde botanico e il grigio lava, sono illuminati da toni evanescenti e leggeri, come il giallo frangipane e il verde rugiada, in un gioco di luce e ombra che crea dimensione. I disegni Jacquard e gli intarsi di ispirazione vegetale sono esaltati dall’uso del cotone vrillè. La linea donna, dal canto suo, ci sta regalando grandi soddisfazioni. Non ci riferiamo soltanto ai numeri, che rappresentano la conseguenza naturale di un lavoro costruito con coerenza e passione. La vera conquista sta nella sfida che stiamo affrontando, quella di dare forma a un’idea di femminilità che sentiamo profondamente nostra. Abbiamo immaginato una donna che incarna l’essenza del desiderio contemporaneo: seducente, prima di tutto per se stessa. E a lei ci rivolgiamo. Una donna che ama piacersi, che sa stare nel proprio corpo con fierezza e leggerezza, e che – inevitabilmente – fa voltare chi la incrocia, attratto da quella sicurezza che emana come un profumo sottile. Una donna self-confident, consapevole, che non ha paura di mostrarsi sensuale, ma che non sente alcun bisogno di esserlo per compiacere gli altri. La sua forza sta proprio lì: in una bellezza che nasce da dentro, che si esprime nei gesti, nello stile, nella libertà. È questo l’orizzonte che ci guida. In questa stagione, in particolare, la collezione parla di sovrapposizioni, trasparenze, colori neutri sofisticati, accesi da accenti di cobalto e corallo. Abbiamo prediletto l’utilizzo di materiali naturali, fibre di viscosa ultraleggere, lino e seta, realizzando affascinanti contrasti fra lucido e opaco.