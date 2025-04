DEMIUR. La nuova eleganza sostenibile del Made in Italy

L’ispirazione per i tuoi capi da dove arriva? Cosa troviamo della tua terra, il Monferrato, nelle tue creazioni?

L'ispirazione per i miei capi arriva da ogni elemento che mi circonda, ma soprattutto dal connubio tra arte – intesa come concetto a 360° – , design, moda e musica. Ma anche dai miei viaggi, dall'incontro con un artista, dalle sensazioni che percepisco nel mio Monferrato. Infatti, molti dei colori che scelgo per le mie collezioni sono i colori della mia terra e della sua natura rigogliosa; essa rappresenta per me una fonte costante di ispirazione perché tutti i materiali che utilizzo sono naturali, certificati e – per la maggior parte – realizzati in Piemonte. Il Monferrato è, dunque, molto presente e protagonista in tutte le mie collezioni, in quanto tutti i materiali, compreso il cashmere, provengono dal Piemonte. In sintesi, l’ispirazione proviene dal connubio tra arte, esperienza e natura, strettamente connessi con il territorio e con il savoir fair locale.