Keeling. Il menswear dall’animo ecosostenibile

Keeling crede in un modo di fare moda consapevole, fondato su rispetto e responsabilità. Lavoriamo con tessuti durevoli, preferibilmente naturali o riciclati, e utilizziamo processi di tintura in capo a basso impatto, per ridurre l’uso di acqua ed energia. Produciamo in quantità contenute, per evitare sprechi, e collaboriamo solo con partner che garantiscono condizioni di lavoro eque. La sostenibilità per noi è un fatto concreto, non una tendenza, e ogni nostra collezione è dedicata ad un progetto di salvaguardia ambientale certificato B Corp