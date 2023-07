Vacanze: come scegliere la valigia giusta in base al viaggio

Preparare la valigia richiede tempo e metodo ma come scegliere, effettivamente, quella più in linea con le proprie esigenze e lo stile di viaggio? Ecco una piccola guida alle varie tipologie per individuare - innanzitutto - il modello più funzionale .

Trolley da cabina in tessuto riciclato porta computer e porta iPad® con CONNEQU, cavo antifurto, porte USB e USB Type C con portabilità a zaino. Disponibile in quattro colorazioni. Misure: 35x53x25 cm

Trolley da cabina per computer e iPad®Pro 12,9" con lucchetto TSA e portabilità a borsone. Disponibile in quattro colorazioni. Misure: 38,5x55x23 cm

Trolley formato cabina ultra slim con quattro ruote in tessuto 100% riciclato. Disponibile in due colorazioni. Misure: 40x55x20 cm

Trolley da cabina rigido ultra slim a quattro ruote, in policarbonato, adatto anche a voli low-cost. Disponibile in dieci colorazioni diverse. Misure: 40x55x20 cm

Che si tratti di vacanze vere e proprie, di una gita o di una trasferta di lavoro, il mercato prevede un'ampia tipologia di articoli da viaggio. Le dimensioni variano a seconda delle esigenze di spazio e di capienza. Si va dalle più importanti, a quelle ridotte al massimo, in linea con i dettami delle compagnie aeree per poter riporre il bagaglio a mano nelle cappelliere, quando non è necessario l'imbarco in stiva.



Vacanze che fai, valigia dunque che serve.Tralasciando i borsoni, è il trolley il compagno ideale per ogni tipo di trasferta. Un "must have" è sicuramente quello più piccolo, alto 40 centimetri. Da cabina, ultra slim e leggerissimo, meglio se a quattro ruote e adatto anche ai voli low cost. C'è poi il modello grande, alto dai 51 agli 80 centimetri, rigido e in policarbonato, che garantisce un'ottima resistenza agli urti e agli agenti atmosferici.



I viaggiatori più attenti alla sostenibilità potrebbero optare per trolley realizzati in poliestere riciclato e altamente performante, resistente all'acqua, alle abrasioni, agli strappi e allo strofinio. I più piccoli sono alti appena 35 centimetri. Portabili a zaino, prevedono anche spazi per computer e iPad, cavo antifurto e porte USB.