Zaini uomo, da quelli porta pc al trekking: i modelli più belli

Gli zaini sono tra gli accessori più utili e versatili in assoluto . Dai porta pc ai modelli per il trekking e la montagna, dai marsupi a quelli più eleganti in pelle, ecco alcune delle novità per la primavera estate perfette anche per una gita o un weekend fuoriporta .

Uno dei nuovi modelli della collezione Corno alle Scale di Piquadro, realizzata in materiali ultra-performanti e con un’attenzione particolare all’ambiente

Gli zaini di qualità fanno la differenza. I rinforzi nella struttura interna, così come nello schienale, sono importantissimi per dare il giusto comfort ed evitare affaticamenti alle spalle e che il peso di quanto contengono gravi eccessivamente sulla schiena. Importante in questo senso è anche l'imbottitura degli spallacci, che vanno opportunamente regolati. Va anche prestata attenzione ai tessuti e alla traspirabilità.



Nella scelta degli zaini riveste grande importanza la loro funzionalità. A seconda degli usi e dei bisogni, alcune tasche sono appositamente concepite per scopi specifici, come contenere la borraccia, device e dispositivi elettronici, inserire un lettore musicale, far passare gli auricolari o una powerbank. Dai più compatti e sottili a quelli con più scompartimenti e maggiore capacità, è bene considerare sempre anche le dimensioni più adatte alle proprie esigenze.