Moda, sneakers primavera estate: come pulirle senza rovinarle

I modelli del momento, qualche trucco per prendersene cura, mantenerle in buono stato e fare in modo che durino a lungo

Rivisitate, moderne, perfette con i jeans ma non solo. Arriva direttamente dagli anni Ottanta e dal mondo del basket un modello all'insegna del massimo comfort e della versatilità. Sono genderless, per lui e per lei, minimal e adatte per essere indossate ogni giorno. Vediamo anche come averne cura .

Stile classico super cool, le nuove Levi’s® Glide sono comode e pratiche, sia per uomo che per donna e si abbinano a qualsiasi guardaroba

Per far sì che le sneakers durino a lungo è importante la giusta manutenzione. Tenerle pulite non è sempre semplicissimo ma bastano pochi prodotti, buona volontà, un pizzico di costanza e un minimo di olio di gomito. Il consiglio è di procedere lavandole a mano, usando sapone liquido. Per le suole e le macchie più resistenti è bene usare una spazzola.



Si comincia prima a spazzola asciutta, passandola su suola, intersuola e tomaia. Si procede poi cospargendo le scarpe con una soluzione di acqua e sapone neutro (o un po' di sapone per piatti ma molto diluito) o acqua e bicarbonato e spazzolando ancora, sempre con delicatezza. Una volta rimosse le macchie, si asciuga per bene con un panno morbido, senza strofinare, e all'aria. Anche le solette interne possono essere rimosse e lavate, prestando particolare attenzione che asciughino bene prima di riposizionarle all'interno delle calzature.



Per le macchie, sulle sneakers in pelle, sono consigliati anche la gomma smacchiante, la crema o un balsamo apposito. La gomma è indicata pure per il nabuk e le pelli scamosciate. In questo caso, per lo sporco più ostinato, un ulteriore aiuto potrebbe essere dato dall'aceto bianco: su un panno bagnato, si sfrega il tessuto in direzioni alterne. Infine, un'accortezza in più: prima di iniziare le operazioni di pulizia, posizionare all'interno delle scarpe dei tendiscarpe o dei fogli di giornale, per far sì che mantengano la forma. E di lavare i lacci a parte. A mano e con un detergente liquido anche loro.