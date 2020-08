Uomo, lifestyle e workout: a che ora fare allenamento per perdere più peso

Una relazione tra l'orario in cui si svolge attività fisica e peso perso c'è e lo dice la scienza . Qual è, allora, il momento migliore nell'arco dell'intera giornata in cui dedicarsi alle fatiche sportive? Stando a una delle ultime ricerche ('Midwest Excercise Trail 2', pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica inglese Nature) è al mattino, prima di mezzogiorno ...

ORARIO, ESERCIZI E PESO - I ricercatori americani hanno compiuto studi su un campione di 100 persone, tutte in sovrappeso, che facevano esercizio cinque volte a settimana. È emerso che l'impatto dell'allenamento era migliore in certi orari. Quanti avevano svolto workout al mattino, infatti, erano dimagriti di più rispetto a quelli che avevano svolto attività sportiva solo a partire dal primo pomeriggio. Sempre in base allo studio, fare esercizio nelle prime ore della giornata aiuta anche a risentire meno della stanchezza e a non esagerare con il cibo.