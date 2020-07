Uomo, dal workout alla corsa: l’outfit per chi fa sport anche in vacanza

Dalla corsa in riva al mare alla bici, dal workout con tanto di attrezzi alla vela, dal beach volley al tennis, dal kitesurfing al nuoto. Il vero sportivo si misura in vacanza , dove il resto del mondo si concede una tregua o si abbandona al relax più completo. Gli outfit da portare in valigia diventano perciò ultra sportivi: spazio a capi dai tessuti ultra tecnici, rapidissimi da far asciugare una volta lavati, e sneakers leggere e adatte alle performance .

BENEFICI E ATTENZIONI - Gli sport in generale, ma soprattutto al mare o in montagna, non solo aiutano a bruciare calorie e danno tono muscolare ma rinforzano anche l’equilibrio psicofisico. Attenzione sempre a mantenere un’alimentazione bilanciata e, last but non least, a proteggere adeguatamente la pelle dalle scottature e i capelli (anche per prevenirne la caduta).