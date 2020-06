Capelli uomo al sole: 3 step veloci per proteggerli (e prevenirne la caduta)

Sole, mare, cloro della piscina, caldo, umidità. Sono alcuni dei fattori da cui stare in guardia in estate per quanto riguarda la salute dei capelli. Che in vacanza (ma anche in città) sono sottoposti a stress maggiori . Vediamo allora qualche dritta utile da seguire per mantenerli al meglio…

STEP 1, PROTEZIONE - La prima parola chiave è senz’altro protezione. Dai raggi UV, dalla salsedine, dal cloro. La cute è più esposta, i bulbi piliferi si ‘bruciano’ e a rimetterci è la salute e la bellezza dei capelli. Un gesto importante da compiere è quello di ricorrere a uno spray ad alta protezione prima dell’esposizione al sole, un po’ come avviene con la crema solare per il resto del corpo. Ottimi anche i prodotti a base di arginina, aminoacido essenziale per la crescita (e la ricrescita).



STEP 2, IDRATAZIONE - Altro termine importante è idratazione. In estate lavare i capelli è una pratica piuttosto ricorrente ma va svolta con la massima delicatezza, a cominciare dai gesti. La cute va massaggiata dolcemente, come quando ci si prende cura di qualunque altra parte del corpo. Sì a shampoo per utilizzi frequenti, dagli ingredienti naturali e nutrienti, come gli olii di mandorla, argan, cocco, oliva. Meglio ancora se arricchiti di antiossidanti e vitamine, come la D, che idrata e rinforza.



STEP 3, IL CAPPELLO – Infine, vale sempre la regola del coprire per difendere: il cappello è una soluzione pratica e di sicura efficacia. Utilissimo anche contro i colpi di calore, mette al riparo la cheratina e anche il cuoio capelluto dalle scottature. Leggerissimo, in tela o in paglia, dà il suo valido contributo anche per rifinire il look.