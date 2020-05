Ripartenza e riaperture, tagli capelli uomo: idee per il post lockdown

Avete imparato l’arte della manutenzione, fatto ricorso al fai-da-te, magari li avete addirittura accorciati da soli . Oppure avete optato per lo stile ‘selvaggio’ e incolto. O ancora, vi siete abituati a pettinarli all’indietro per tenerli comunque ordinati, sfruttando la lunghezza da lockdown . Ora, però, che barbieri e parrucchieri hanno finalmente riaperto i battenti, ecco qualche spunto per i tagli di capelli maschili in linea con le tendenze di questa primavera 2020.

RIPARTIRE DAGLI ‘EVERGREEN’ - Guardando ai trend che vanno per la maggiore in questa stagione ci sono le rivisitazioni degli stili più classici, come quello ispirato agli Anni 20. I tagli, molto curati, definiscono i volumi e creano movimento, mettono ordine ma senza rinunciare a una certa morbidezza. Molto apprezzate (e portabili) sono anche le acconciature ‘dandy rétro’. Fresche e grintose, non penalizzano per forza le lunghezze.