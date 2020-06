Uomo, skincare anti age: il ‘metodo Beckham’ per battere le rughe

Impostate 7 minuti sul timer del vostro cellulare e fate partire il countdown. È il tempo giusto, almeno secondo David Beckham, da dedicare alla propria skincare ogni mattina: “Detergo il viso e lo idrato ma in 7 minuti al massimo devo aver finito tutto ”, ha rivelato. I risultati, a giudicare dall’aspetto, ci sono. Vediamo allora su cosa puntare per ritardare la comparsa dei primi segni d’invecchiamento o, almeno, provare a prendersi un po’ gioco del tempo che avanza…

L’IMPORTANZA DELLA CORRETTA BEAUTY ROUTINE - Detersione e idratazione, queste le parole magiche per prendersi cura della pelle del viso. Quella maschile è diversa da quella femminile, ragione per cui è necessario scegliere prodotti specifici riservati a lui. È più spessa, produce più sebo e l’invecchiamento compare in modo repentino, quasi inaspettato. La costanza premia, più della quantità del prodotto applicato. I gesti devono essere circolari e misurati, dal centro verso l’esterno. Le creme vanno conservate in maniera adeguata, per evitarne il deterioramento: quindi, al riparo da luce, acqua, aria e calore. Attenzione anche alla data di scadenza, che va sempre rispettata e a consumare il prodotto entro il tempo (solitamente 6-12 mesi) indicato sulla confezione.