Streetwear e alta moda italiana, la prima collezione subito sold out

Oltre le mode del momento, gli stereotipi, i luoghi comuni. Un’idea decisamente in controtendenza . Un progetto profondamente innovativo e coraggioso, fuori dal coro, che ha visto la luce nel 2020, nel cuore della pandemia, e che ha subito registrato il sold-out del suo primo drop, la prima mini-collezione. Al centro, un concetto rivoluzionario: portare la haute couture nella quotidianità. Sono alcuni dei punti di forza di Un-Reliable, brand di riferimento dello streetwear in Italia e che fa del made in Italy il suo fiore all’occhiello.

Un-Reliable, il primo drop già sold out - A caratterizzare i capi, la doppia etichetta apposta sui polsini, il logo di Un-Reliable su base gommata e con l’incisione in metallo in rilievo e una sorta di “incipit” riportato sulla manica destra

COME FOSSERO PEZZI UNICI - Cura meticolosa dei dettagli, manodopera e tessuti pregiati italiani, promozione della couture made in Italy, che risponde ai processi dell’alta moda. “Il nostro concetto, del tutto rivoluzionario, è quello di rendere prêt-à-porter la haute couture. I capi che creiamo aspirano alla perfezione – spiegano dall’azienda –. C’è una cura estrema, meticolosa in ogni fase della lavorazione ma anche dei dettagli e della scelta dei tessuti”. Ogni articolo è così concepito come fosse un pezzo unico. A caratterizzarli tutti sono la doppia etichetta apposta sui polsini, il logo di Un-Reliable su base gommata e con l’incisione in metallo in rilievo e una sorta di “incipit” riportato sulla manica destra, che riassume il concept del brand. Tra le lavorazioni più esclusive, quella della felpa “Concept One Hundred”, caratterizzata dalla particolarità degli schizzi di vernice eseguiti a mano e dal trattamento del tessuto, che presenta un effetto “rovinato” eseguito ad hoc.



LE PROSSIME SFIDE - Nato anche grazie a un grande lavoro di squadra, Un-Reliable a pochi mesi dal lancio ha avuto risposte molto positive dal mercato e ha visto la nascita di una community social (oltre 2.600 follower su Instagram solo da gennaio scorso ad oggi) a ritmi piuttosto sostenuti. E che continua a crescere anche in questa fase di riorganizzazione. Il brand, infatti, sta lavorando all’uscita del prossimo drop, un anticipo della collezione 2023, che verrà lanciato all’inizio del 2022. Lo step successivo sarà poi l’ingresso negli showroom multimarca. “Un pizzico di follia ci ha consentito di iniziare questa nostra avventura, portata avanti con sforzo, impegno, tanta perseveranza ma anche cultura e sapienza. Fa tutto parte del nostro Dna – sottolineano ancora dall’azienda –. Non sarà facile, ci siamo sempre detti, ma nulla è impossibile”.