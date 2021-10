Moda, "qualcosa di stiloso": Ghali firma una collezione speciale

"Qualcosa di stiloso e comfy, che tutti possono indossare ". Ghali presenta così la sua collezione creata in collaborazione con Benetton. Un vero e proprio inno alla multiculturalità e all'integrazione , alla creatività e al dialogo con le nuove generazioni, valori in cui da sempre crede e che promuove anche il brand. La capsule, già disponibile online e in negozi selezionati, si chiama "United Colors of Ghali" ed è composta da una serie di pezzi streetwear speciali.

Benetton | "United Colors of Ghali". Per tutto il mese di ottobre, il brand porterà la "Ghali experience" e la capsule collection nelle province italiane, con un tour in camper che farà tappa a Milano, Verona, Livorno, Arezzo, Napoli, Bari, Lecce e Roma

MULTICULTURALITÀ E INTEGRAZIONE - Anticipata dal lancio di una giacca modello varsity in edizione limitata, la collezione "United Colors of Ghali" è composta da capi dal taglio "over" e dalla vestibilità "relaxed", con un uso particolare dei classici colori Benetton. Contengono tutti riferimenti all’universo biografico ed estetico dell'artista italiano di origini tunisine (27 anni, oltre un milione e mezzo di dischi venduti, collaborazioni internazionali e profili social da milioni di follower). Sulle polo da rugby, un inserto in panno si unisce a un lettering pop e dai colori forti (nero, rosso, tabacco e bianco). Le felpe, che vanno vestite tutte XXL, con o senza cappuccio, hanno toppe e ricami oppure sono istoriate da scritte fatte a mano o dal logo Ghali/Benetton a stampa piena. Inoltre, tutti i look sono da accessoriare con cappellini da baseball ricamati, zaini compatti in nylon o, per le ragazze, con delle hijab colorate in nylon, dove la “G” di Ghali si mixa al logo Benetton.