Street art e attrezzi per il workout: Milano riqualifica un parco

Si chiama “La Città della Moda” e l’ha realizzata l’artista Luca Font al parco Ravizza. L’iniziativa rientra in un progetto di riqualificazione urbana sostenuta da McArthurGlen Serravalle Designer Outlet con il supporto del Comune e include anche la predisposizione di uno spazio per il workout inclusivo , con attrezzi pensati anche per le persone diversamente abili.





STREET ART E VIVIBILITÀ

estendere i confini del verde

partecipazione attiva

un impatto positivo

sostenibilità economica, sociale ed ambientale

- “La Città della Moda” è un’opera pavimentale ed è caratterizzata da un sistema di linee rette, forme geometriche e colori saturi che sembrano volerverso le aree urbane. L’intervento vuole, infatti, migliorare la vivibilità del parco e promuovere la frequentazione edei cittadini. L’opera di riqualificazione ha coinvolto una superfice di quasi duemila metri quadrati lungo via Bach, la strada pedonale interna, che collega via Vittadini a via Bocconi. “Il nostro gruppo - ha spiegato Matteo Migani, General Manager di McArthurGlen Serravalle Designer Outlet - riconosce la propria responsabilità di averein ciascuna delle comunità in cui opera e cerca di porsi come vettore di sensibilizzazione e agente di cambiamento, attraverso il sostegno a progetti orientati ad una”.

L’importante riqualificazione del Parco Ravizza è stata fortemente supportata da Serravalle Designer Outlet e si inserisce nel più ampio percorso di collaborazione tra il gruppo e le amministrazioni locali dei territori e delle città limitrofe ai suoi centri. Negli scorsi mesi, infatti, McArthurGlen ha contribuito a

un altro progetto di riqualificazione urbana

, nella città di Padova, in Piazza del Volontariato.