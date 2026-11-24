È innanzitutto una questione di attitudine. Dai LACMA Gala ai Governors Awards, quello dei sexy look è una tendenza perennemente in ascesa. La moda delle trasparenze e del "vedo-non vedo" piace perché valorizza la silhouette ed è un invito a superare tabù e inibizioni. Dall'abito rosso sangue in georgette di seta e reggiseno in pelle a vista di Charlize Theron a quello scultura grigio tenue con inserti trasparenti "effetto coccodrillo" scelto da Kim Kardashian per la premiere newyorkese della seconda stagione di "All’s Fair", dalle creazioni in pizzo predilette da Nicole Kidman e Ariana Grande alla schiena nuda di Rita Ora. È tutto un gioco di allusioni ma in chiave rigorosamente glamour.