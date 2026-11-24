Pizzo, trasparenze, reggiseni a vista: i look più audaci delle star
© Afp | Charlize Theron sul red carpet dei Governors Awards 2026
© Afp | Charlize Theron sul red carpet dei Governors Awards 2026
Sui red carpet è un tripudio di sexy look: Emily Ratajkowski, Charlize Theron, Rita Ora, Kim Kardashian © Afp
Pizzo, nude look, trasparenze, reggiseni a vista. Le star sui red carpet giocano la carta della seduzione. Dalle serate più esclusive alle premiere cinematografiche, il glamour si veste di audacia e sui social si riaccende il dibattito: indossare gli outfit più sexy senza scadere nella volgarità è davvero possibile?
È innanzitutto una questione di attitudine. Dai LACMA Gala ai Governors Awards, quello dei sexy look è una tendenza perennemente in ascesa. La moda delle trasparenze e del "vedo-non vedo" piace perché valorizza la silhouette ed è un invito a superare tabù e inibizioni. Dall'abito rosso sangue in georgette di seta e reggiseno in pelle a vista di Charlize Theron a quello scultura grigio tenue con inserti trasparenti "effetto coccodrillo" scelto da Kim Kardashian per la premiere newyorkese della seconda stagione di "All’s Fair", dalle creazioni in pizzo predilette da Nicole Kidman e Ariana Grande alla schiena nuda di Rita Ora. È tutto un gioco di allusioni ma in chiave rigorosamente glamour.
© Afp | Charlize Theron sul red carpet dei Governors Awards 2026
© Afp | Charlize Theron sul red carpet dei Governors Awards 2026
Per non scadere nella volgarità è fondamentale saper mantenere un certo equilibrio. Si tratta infatti di uno stile che fa leva innanzitutto sull'immaginazione, stimolata dall'effetto vedo-non vedo scaturito dalla pelle e dalle forme del corpo svelate da trasparenze e aperture strategiche, mai troppo esplicite. Il consiglio è di scegliere un solo punto focale da scoprire e di giocare con le sovrapposizioni, accostando pizzo, voile, tulle a tessuti coprenti. Puntare su un colore unico aiuta a rendere l'insieme più sofisticato.