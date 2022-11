Scarponi da sci: dagli scarti di produzione, i più performanti

UN PRODOTTO UNICO - Questi scarponi speciali si chiamano "Maestrale Re-Made" e sono realizzati dall'italiana Scarpa, leader nella produzione di calzature per la montagna e per le attività outdoor. Sviluppati dal "Green Lab", il reparto produttivo interamente dedicato alla sperimentazione di soluzioni sostenibili, saranno acquistabili prossimamente in selezionati negozi della rete mondiale e sullo store online dell'azienda fondata nel 1938 ad Asolo (Treviso). Inoltre, parte del ricavato delle vendite andrà all'associazione no profit POW - Protect Our Winter Europe, impegnata nella salvaguardia dell'ambiente e nella sensibilizzazione in materia di cambiamento climatico. Vediamo, allora, più nello specifico come sono stati creati.



UN APPROCCIO VISIONARIO - Gli scarponi "Maestrale Re-Made" sono stati realizzati utilizzando un polimero rigenerato, derivante da circa tre tonnellate di scarti della fase di stampaggio, che Scarpa ha accuratamente recuperato dopo averli stoccati e catalogati fin dal 1995. "Abbiamo avuto l'intuizione e la lungimiranza di archiviare ordinatamente gli scarti di produzione: un approccio visionario rivolto al futuro, con la consapevolezza che prima o poi la tecnologia ci avrebbe consentito di valorizzare un materiale altrimenti destinato al macero", ha spiegato Sandro Parisotto, presidente di Scarpa. La produzione di un paio di "Maestrale Re-Made" consente la riduzione di emissioni di anidride carbonica del 27% rispetto al processo produttivo del "tradizionale" Maestrale in Pebax Rnew, a sua volta un materiale di origine vegetale, che consente una riduzione delle emissioni del 32% rispetto alle plastiche di origine fossile.



LO SGUARDO AL FUTURO - Già nel 2021 Scarpa ha lanciato la prima calzatura certificata biodegradabile al 100% e altri prodotti fortemente orientati alla sostenibilità. Nelle scorse settimane, in qualità di coordinator di un consorzio di varie realtà internazionali, ha dato vita al progetto "Re-shoes", con l'obiettivo di produrre nei prossimi anni un nuovo modello di scarpa di alta qualità attraverso il riciclo di calzature usate.