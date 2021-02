Scarpe donna primavera 2021: perché le friulane sono sempre al top

Le slipper di LAC Milano, rivisitazioni del classico modello friulano (credit: Daniele Mari)



LA COMODITÀ PRIMA DI TUTTO – Basse, chiuse, i primi modelli di friulane risalgono all'Ottocento ed erano cucite a mano dalle donne delle campagne del Friuli, che utilizzavano materiali poveri e di scarto. A partire dagli anni Venti del Novecento sono state adottate dai gondolieri veneziani, perché antiscivolo (per le suole venivano impiegati anche i copertoni delle bici).



COSÌ CHIC (E UN PO’ SNOB) - Nel corso del tempo, proposte in raso e in velluto, le friulane sono diventate pure molto amate dalle signore bene e dai dandy. Ultimamente, il loungewear e la moda comfy, le ha rese perfette per stare comode in casa, ma non solo. Complici anche star e influencer, hanno iniziato a far capolino fuori, perfette con abiti lunghi come pure con pantaloni e jeans. I colori: dai classici blu notte, rosso cardinale e verde bosco, sono ora proposte in moltissime varianti, incluse le nuance fluo e i toni pastello. Pratiche, tanto chic ma di una semplicità che richiama quella delle ballerine (altre scarpe amatissime dalle donne). Chiamate anche slipper, hanno un ulteriore valore aggiunto: quello dell’artigianalità.