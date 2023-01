Saldi: 5 capi da comprare adesso e da indossare anche a primavera

Con l'entrata del mese di gennaio e la fine delle Feste parte la caccia all'affare. Il suggerimento sempre valido è di individuare dei capi che non passino di moda , non troppo legati ai trend e ai colori della stagione corrente, così da poter essere indossati anche in primavera e restare nel guardaroba per diversi anni. Ecco, allora, cinque proposte basic.



1. Durante i saldi, tra i "must have" a cui puntare ci sono sicuramente le camicie. Bianca è il super classico che non muore mai. Via libera anche alla fantasie, per dare un tocco di freschezza e vivacità al look. Per non sbagliare la taglia, è bene innanzitutto prendere la misura tra spalla e collo. Va inoltre valutato il giro-braccio, che non deve essere troppo lungo, né tirare. Infine, il colletto: la prova si fa abbottonando, facendo attenzione che non stringa.



2. Tra gli "investimenti sicuri" ci sono pure i jeans. Il modello di punta degli ultimi mesi è il "baggy dad", ispirato a un “cult” degli anni Novanta, a vita media, morbido sui fianchi e leggermente più stretto sulla caviglia. Oppure il "flare", caratterizzato da una leggera svasatura alla fine della gamba, su tutto il polpaccio. Niente paura a osare anche con altri tagli: l'effetto vintage è super cool.



3. Altro "colpo" da mettere a segno approfittando dei ribassi di stagione è un abito sottoveste o slip dress. Dalla forma sinuosa e scivolata, le spalline sottili, lungo o corto, in seta, raso o chiffon, semplice o bordato di pizzo, è praticamente un capo continuativo, per tutte le stagioni. Segue le forme femminili, senza costringere, dalla linea semplice e minimale, rientra tra i party dress per eccellenza. Super sexy con i collant velati, sandali gioiello, stivali alti. Il consiglio è di sceglierlo in un colore chiaro, dal bianco all'avorio, al sabbia.



4. Il gilet imbottito costituisce anche lui un acquisto "furbo" del periodo. Indossato sotto cappotti e capispalla protegge meglio dai rigori dell'inverno, in primavera si porta bene da solo, soprattutto nelle giornate a cavallo di stagione, quando il freddo non molla la presa e gli sbalzi termici si fanno sentire.



5. Segnate, infine, gli stivali. Meglio se non troppo alti, a metà polpaccio. Vanno bene fino alla primavera e nel periodo dei saldi sono un piccolo investimento (con il benestare del portafoglio). Con il tacco alto o comodi da portare tutto il giorno, tutti i giorni, danno il meglio con gonne al ginocchio e miniabiti.



Foto di scena dal film “Il Diavolo veste Prada”: Anne Hathaway, Stanley Tucci. Twentieth Century Fox. Photo credit: Barry Wetcher