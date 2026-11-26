Il look della regina Rania di Giordania alla cerimonia ufficiale di accoglienza del presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev e della first lady Ziroat Mirziyoyeva, ad Amman © IPA
Rania di Giordania regina incontrastata dello stile effortless. La consorte di re Abdullah II, 56 anni, conosciuta e apprezzata per il suo impegno nelle cause umanitarie e attivista per i diritti umani, è diventata un'icona amatissima dal mondo della moda per la sua eleganza "senza sforzo", garbata e raffinata. L'ennesima prova è arrivata in occasione di uno dei suoi ultimi impegni pubblici.
Rania di Giordania, l'ultimo look da dieci e lode
Le sue scelte di abbigliamento dettano spesso le nuove tendenze. Alla regina, madre di quattro figli e nonna di altrettante nipotine, sono state dedicate numerose copertine di moda. A suscitare ammirazione, questa volta, è come è riuscita a riscrivere le regole del power dressing, dando un tocco chic anche al più rigoroso tailleur composto da giacca e pantalone.
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Il re di Giordania Abdullah II e la regina Rania alla cerimonia ufficiale di benvenuto per il presidente dell'Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev e la first lady Ziroat Mirziyoyeva, ad Amman
Per accompagnare la First lady dell'Uzbekistan Ziroat Mirziyoyeva, in visita al Jordan River Designs showroom ad Amman, la regina Rania ha indossato un completo grigio, con motivo a quadri. Pantaloni dal taglio palazzo fluidi, con pinces profonde, cucite appena sotto la cintura. Giacca avvitata, a sei bottoni, con collo composto da un elegante fiocco con le punte tagliate in diagonale. Ha completato il look con un paio di décolleté a punta scamosciate, sempre in grigio, e una borsa portata a mano.
Perché la regina Rania di Giordania non porta il velo?
Una scelta personale, in un contesto in cui la legge giordana non impone l'hijab alle donne. La Giordania è una monarchia con una linea ufficiale relativamente aperta e non obbliga le donne a coprirsi il capo. Ad Amman, in particolare, molte non indossano il velo, pur restando diffuso nel resto del Paese. Rania ha più volte espresso l'idea che nell'Islam non debba esserci coercizione nell'abbigliamento e che il velo vada indossato solo per convinzione personale, non per imposizione. La regina lo indossa quando entra in moschea e in specifiche occasioni cerimoniali che lo richiedono.
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La regina Rania di Giordania presso lo showroom di Jordan River Designs ad Amman