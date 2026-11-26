Rania di Giordania regina incontrastata dello stile effortless. La consorte di re Abdullah II, 56 anni, conosciuta e apprezzata per il suo impegno nelle cause umanitarie e attivista per i diritti umani, è diventata un'icona amatissima dal mondo della moda per la sua eleganza "senza sforzo", garbata e raffinata. L'ennesima prova è arrivata in occasione di uno dei suoi ultimi impegni pubblici.