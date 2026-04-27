Rania di Giordania con i pantaloni balloon: il best look di primavera
Simbolo di un'eleganza raffinata e senza sforzo, la regina ha riportato alla ribalta un capo "basic" perfetto per un outfit da giorno
Rania di Giordania con un look "easy chic" perfetto per la primavera: pantaloni balloon beige e camicia bianca © IPA
Da Rania di Giordania un'ennesima lezione di eleganza effortless, senza sforzo, e che non ha bisogno di ostentazioni. In una delle ultime uscite pubbliche, in occasione di un incontro con un gruppo di giovani imprenditori, la consorte di re Abdullah II, 55 anni, da sempre impegnata nelle cause umanitarie e attivista per i diritti umani, ha optato per un look all'insegna della semplicità e della praticità.
Rania di Giordania con i pantaloni balloon, new trend di primavera
La regina ha riportato alla ribalta un capo "basic" e facile da indossare, perfetto per un outfit da giorno. I pantaloni "a palloncino" a vita alta, gamba morbida e arrotondata, stretti alla caviglia e con leggere pinces. Li ha indossati color beige, abbinandoli a una mini borsa a tracolla e occhiali da sole negli stessi toni e scarpe décolleté bianche. Altro pezzo forte del suo look, una camicia bianca infilata nei pantaloni a maniche ampie e con il colletto a punta, caratterizzata da un ampio ricamo floreale colorato sulla parte anteriore.