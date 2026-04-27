Rania di Giordania con i pantaloni balloon: il best look di primavera

La regina ha riportato alla ribalta un capo "basic" e facile da indossare, perfetto per un outfit da giorno. I pantaloni "a palloncino" a vita alta, gamba morbida e arrotondata, stretti alla caviglia e con leggere pinces. Li ha indossati color beige, abbinandoli a una mini borsa a tracolla e occhiali da sole negli stessi toni e scarpe décolleté bianche. Altro pezzo forte del suo look, una camicia bianca infilata nei pantaloni a maniche ampie e con il colletto a punta, caratterizzata da un ampio ricamo floreale colorato sulla parte anteriore.